Verdi ruft im Einzel- und Versandhandel zu Warnstreik auf

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel im Norden Sachsen-Anhalts zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Eine erste Tarifrunde am 1. Juni war ohne Ergebnis geblieben. "Das Angebot der Arbeitgeber ist völlig unzureichend", betonte Gewerkschaftssekretärin Christine Stoffl. Mit einer Kundgebung in Magdeburg werde der Streiktag am Freitag eingeläutet und werde bis Samstag dauern. Verdi fordert in den Tarifverhandlungen eine Erhöhung der Löhne von 2,50 Euro pro Stunde.

Der Tarifvertrag über Gehälter, Löhne und Ausbildungsvergütungen für die rund 280.000 Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wurde bereits im Januar zum 31. Mai 2023 gekündigt. Am Donnerstag waren Beschäftigte des Lebensmittelhändlers Kaufland in Thüringen zum Streik aufgerufen worden. (dpa)