Volleyball: Bitterfeld bezwingt Karlsruhe im Tiebreak

Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben nach drei Niederlagen in Serie wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt behielt am Samstag im letzten Heimspiel der Saison gegen den SSC Karlsruhe mit 3:2 (21:25, 26:24, 26:24, 22:25, 15:13) die Oberhand. Damit sind die Bitterfelder nicht mehr vom siebten Platz zu verdrängen. Den größten Anteil am Erfolg hatte Benedikt Gerken, der zum wertvollsten Spieler gewählt wurde.