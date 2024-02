Wachrütteln für mehr Misstrauen: Kampagne gegen Betrüger

Auch wenn es für die meisten Menschen fernab der Vorstellungskraft liegt, gibt es auch in Bayern immer mehr Opfer von Telefonbetrügern. Das Innenministerium setzt auf Prävention - gerade von Älteren.

München.

Angesichts stark steigender Fallzahlen will Bayern gemeinsam mit Sachsen potenzielle Betrugsopfer von Enkeltricks, Schockanrufen oder falschen Polizisten besser für die Gefahren sensibilisieren. "Mit unserer gemeinsamen Präventionskampagne wollen wir potenzielle Opfer wachrütteln", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Donnerstag in München. Dabei geht es uns insbesondere um ein gesundes Misstrauen.