Wendsche bleibt Präsident des SSG

Dresden. Der Radebeuler Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) bleibt für weitere vier Jahre Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG). Er wurde auf einer Sitzung des Landesvorstandes am Freitag einstimmig gewählt, teilte der SSG mit. Wendsche habe den SSG in den vergangenen vier Jahren sehr erfolgreich durch beispiellose Herausforderungen geführt, erklärte Geschäftsführer Mischa Woitscheck.

Wendsche, Jahrgang 1964, ist von Hause aus Pädagoge. Später studierte er an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Meißen. 2001 wurde er zum Oberbürgermeister von Radebeul gewählt und seither immer wieder in diesem Amt bestätigt. Präsident des SSG ist er seit 2019. (dpa)