Zweistöckiges Firmengebäude in Kamenz in Brand

Ein zweistöckiges Firmengebäude ist in Kamenz im Landkreis Bautzen in Brand geraten. Aus bislang ungeklärter Ursache sei im Dachstuhl ein Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Der Brand sei mittlerweile unter Kontrolle, aber noch nicht vollständig gelöscht. Um das 100 Meter lange und 40 Meter breite Gebäude am frühen Samstagmorgen zu löschen, waren insgesamt 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. (dpa)