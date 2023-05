Segelflieger muss notlanden: Pilot hat Glück im Unglück

Der Pilot (18) eines Segelflugzeugs hat am Sonntagabend auf einem Feld bei Oelsnitz im Vogtland notlanden müssen.

Oelsnitz. Ein Segelflugzeug hat am Sonntagabend auf einem Feld bei Oelsnitz am Willy-Brandt-Ring notlanden müssen. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Pfingstmontag mitteilte, blieb der 18 Jahre alte Pilot unverletzt.

Fehlende Thermik habe ihn zu der Landung gezwungen, hieß es. Das Segelflugzeug sei nicht beschädigt worden. Ein Augenzeuge hatte die Notlandung bemerkt und die Polizei informiert. Der junge Pilot kam aus Pinnewitz bei Ilmenau. Dass Segelflieger-Piloten außerplanmäßig landen müssen, das passiere häufig, sagt Thomas Scheffler vom Fliegerclub Auerbach auf Anfrage.

Man spreche da auch nicht von Notlandung, sondern von Außenlandung. Oft steuern Piloten dann einen Acker an. Was Piloten aber in diesem Fall tun sollten: Den Grundstückseigentümer verständigen. Bei der Landung, aber auch später, wenn der Flieger per Transporter abgeholt wird, können Schäden auf dem Feld entstehen. Solcherlei Außenlandungen seien eingeplant und werden von der Haftpflichtversicherung abgedeckt, so Scheffler. (cze)