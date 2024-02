Was eine Zwickauer Künstlerin mit der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 verbindet

In einem Gespräch mit dem Kurator des Skulpturenweges „Purple Path“ wird Jana Gunstheimer Rede und Antwort stehen. Was hat es mit dem Projekt „dingenunner, dingenauf“ auf sich?

Mit Blick auf die Initiative „Chemnitz Kulturhauptstadt Europas 2025“ findet am Freitag, 23. Februar, ab 17 Uhr, eine Veranstaltung in den Kunstsammlungen Zwickau Max-Pechstein-Museum, Lessingstraße 1, statt. Alexander Ochs, der Kurator des „Purple Path“, spricht an diesem Tag mit Jana Gunstheimer über ihre Arbeit. Wie in der Einladung...