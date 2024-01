15 Verletzte nach nächtlichem Brand in Bar in Liberec

Liberec.

Bei einem nächtlichen Brand in einer Bar im Bahnhofsviertel im tschechischen Liberec nahe der Grenze zu Sachsen sind 15 Menschen verletzt worden, davon sieben schwer. Sie wurden mit Verbrennungen oder Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht, wie die Agentur CTK am Dienstag unter Berufung auf die Einsatzkräfte berichtete. Auch Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Das Feuer konnte demnach schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.