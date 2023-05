Jubel um Villazón und "L'Orfeo"-Team an der Semperoper

Dresden.

Hallelujah: Rolando Villazón hat in der Titelpartie der Oper "L'Orfeo" von Claudio Monteverdi an der Semperoper am Sonntagabend einen großen Erfolg erzielt. Selten hat sich das Publikum im Dresdner Opernhaus nach einer Inszenierung so schnell und fast geschlossen von den Sitzen erhoben, um Sängern, Musikern und dem Regieteam lautstark zu applaudieren.