Leipzig startet Trainingslager - Hoffnung auf Olmo-Rückkehr

La Manga. RB Leipzig ist am Dienstagnachmittag samt Neuzugang Eljif Elmas in sein Trainingslager im südspanischen La Manga gestartet. Der Tabellenvierte der Bundesliga bereitet sich bis Sonntag an der Costa Cálida auf das Fußballjahr 2024 vor. Der lange verletzte Star Dani Olmo kam direkt aus seiner Heimat Terrassa bei Barcelona und reiste in Begleitung seiner Familie separat mit dem eigenen Auto an.

Der Spielmacher wird nach seinem Ausfall wegen Schultereckgelenksprengung erst noch individuell an das Team herangeführt, soll aber im Laufe des Trainingslagers ins Mannschaftstraining integriert werden. "Er ist grundsätzlich bereit, er ist genesen, er hat Tests gemacht", sagte Trainer Marco Rose. "Jetzt geht es darum, das ins Spiel zu übertragen, wenn unkontrollierte Bewegungen dazu kommen.""

Auch Zugang Elmas (Oberschenkelprobleme), Kapitän Willi Orban (Knieverletzung) und Abwehrspieler Castello Lukeba (Rückenprobleme) werden zunächst abseits des Teams trainieren.

Mit im Tross dabei sind auch die Talente Yannick Eduardo, Nuha Jatta, U17-Weltmeister Winners Osawe, Tim Köhler und Lenny Hennig. Amadou Haidara (Mali) und Ilaix Moriba (Guinea) fehlen aufgrund ihrer Teilnahmen beim Africa-Cup.

Am Mittwoch beginnt Rose mit den regulären Trainingseinheiten, nachdem am Dienstag noch ein lockerer Aufgalopp nach der Anreise angestanden hatte. Für Ende der Woche ist ein Testspiel geplant, der Gegner steht noch nicht fest. "Es lohnt sich total, hierherzukommen. In Leipzig soll es die ganze Woche durchregnen", sagte Rose. "Wir wollen an ein paar Abläufen arbeiten, dafür brauchen wir Zeit und werden auch mal auf dem Platz stehen." (dpa)