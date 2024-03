Quadfahrer prallt gegen Schranke und stirbt

Wermsdorf.

Ein 28 Jahre alter Fahrer eines Quads ist bei einem Unfall in Wermsdorf ums Leben gekommen. Der Mann hatte am Mittwochabend eine Schranke über einem Feldweg übersehen und war gegen diese geprallt, wie die Polizei Leipzig mitteilte. Dabei verletzte er sich so stark, dass er den Angaben zufolge noch am Unfallort starb. (dpa)