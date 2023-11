Sachsen geht Kooperation zur Cybersicherheit ein

Dresden.

Sachsen will mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) stärker beim Thema Cyberabwehr zusammenarbeiten. Das sieht eine Kooperationsvereinbarung vor, die am Dienstag von BSI-Präsidentin Claudia Plattner und dem Beauftragten für Informationstechnologie (CIO) in Sachsen, Thomas Popp, unterzeichnet wurde, wie die Staatskanzlei mitteilte.