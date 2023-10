Soziale Angebote leiden unter steigenden Kosten

Dresden.

Steigende Kosten zwingen nach Angaben von Sachsens Wohlfahrtsverbänden zunehmend zu Einschnitten bei sozialen Angeboten. Die Einrichtungen hätten seit Anfang 2022 Kostensteigerungen von etwa 16 Prozent zu verkraften, teilten Diakonie, Arbeiterwohlfahrt und der Paritätische Wohlfahrtsverband am Dienstag mit. Als Reaktion hätten Angebote und Leistungen eingeschränkt oder eingestellt werden müssen. In einer Umfrage gaben demnach 62 Prozent der Organisationen und Einrichtungen an, kurfristig weitere Einschnitte vornehmen zu müssen. Fast jede dritte Einrichtung habe Personal abgebaut oder plane Entlassungen.