Online-Voting für Gründerpreis "Sachsen gründet - Start-up 2023" startet

Stroh habe ausgezeichnete Dämmeigenschaften, sagt Rainer Schmidt. Kommt Stroh im Hausbau zum Einsatz, bleibt die Wärme im Sommer draußen und im Winter drinnen. Stroh sei zudem ein nachwachsender Rohstoff, den es überall auf der Welt gibt und der bei der Einsparung von CO2 hilft.

Alles zusammen wichtige Argumente für den Unternehmer aus der Solarbranche, sich 2019 in ein neues Abenteuer zu stürzen: Gemeinsam mit dem Zimmerer Moritz Reichert gründete er in Taucha bei Leipzig die Firma Lorenz. Schmidt und Reichert kennen sich seit der Schulzeit, stammen beide aus Lörrach in Baden-Württemberg. Während es Rainer Schmidt nach Taucha verschlug, ging Moritz Reichert nach Polen in den Geburtsort seines Urgroßvaters. Beim Thema Stroh fanden beide wieder zusammen.

Stroh sei in Hülle und Fülle vorhanden, sagt Geschäftsführer Schmidt und rechnet vor. 20 Millionen Tonnen Stroh werden jährlich in der Landwirtschaft geerntet. 80 Prozent davon werden in der Tierhaltung eingesetzt. Vier Millionen Tonnen bleiben übrig. Zum Dämmen eines Wohnhauses seien rund zehn Tonnen Stroh nötig.

Mit den maschinell gefertigten Montageelementen aus Holz und Stroh lassen sich Häuser unterschiedlichster Art und Größe bauen. Im letzten Jahr kam der Dämmstoff in 20 Häusern zum Einsatz. Von sich reden gemacht hat die Firma mit ihren 15 Mitarbeitern durch ein Referenzobjekt in Oberhausen: Für die Stadt im Ruhrgebiet haben die Tauchaer fünf Lehrschwimmbäder mit Strohwänden gedämmt. Die Firma Lorenz ist nach Angaben ihrer Gründer in kurzer Zeit Deutschlands führender Hersteller von Montagesystemen aus Holz und Stroh geworden. Im vergangenen Jahr wurden Module für 20 Einfamilienhäuser hergestellt.

Bio-Schaumstoffe aus Görlitz: Wolfgang Coutandin und Bernd Wacker