Autofahrerin fährt gegen Leitplanke auf A72: schwer verletzt

Weischlitz.

Eine 20 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der A72 bei Weischlitz schwer verletzt worden. Die Frau sei am Montagabend aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrspur abgekommen und gegen die rechte Schutzplanke gestoßen, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen mit. Den Angaben zufolge geriet ihr Auto daraufhin ins Schleudern und kam 200 Meter weiter auf der linken Fahrspur zum Stehen. Die 20-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es bestehe der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss starker Medikamente gestanden habe, so der Sprecher.