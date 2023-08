Vermisst: Polizei sucht 22-Jährige aus Wildenfels

Wildenfels.

Seit Freitagabend wird die 22-jährige Daisy Mia S. vermisst. Wie die Polizei mitteilte, ist die Frau zuletzt am Freitag gegen 19 Uhr in einer medizinischen Einrichtung an der Kirchberger Straße in Wildenfels gesehen worden. Die bisheren Suchmaßnahmen blieben ohne Erfolg.