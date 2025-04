Die Ausschreitungen in Chemnitz von 2018

Am 26. August 2018 kommt es am Rande des Chemnitzer Stadtfestes zu einem tödlichen Messerangriff auf Daniel H. Angeheizt von Gerüchten und Falschmeldungen in sozialen Netzwerken mobilisieren Rechte und rechtsextreme Gruppen zu einer Demo vor dem Karl-Marx-Kopf. Es kommt zu fremdenfeindlichen Ausschreitungen, das jüdische Restaurant „Shalom“ wird angegriffen, später gibt es noch einen Anschlag aufs persische "Safran". Pressevertreter, Gegendemonstranten und Polizeibeamte werden attackiert.

Als Reaktion darauf organisiert die Band Kraftklub das Konzert „Wir sind mehr“, bei dem unter anderem die Toten Hosen vor über 65.000 Menschen auftreten und ein Zeichen gegen Rechts setzen.



Fünf Jahre danach werfen wir noch einmal einen Blick auf die Orte, die 2018 im Fokus standen. Was hat das mit der Stadtgesellschaft gemacht? Wie hat sich Chemnitz seitdem verändert? Zehn Chemnitzer und Chemnitzerinnen schauen zurück – und nach vorn.

Fotograf: Johannes Richter / Collage: Mark Frost