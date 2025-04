Chemnitz 11 min.

Herr Bakos und sein Langos: Warum stehen die Chemnitzer hier fast immer Schlange?

In Chemnitz stehen regelmäßig lange Schlangen vor Langos-Ständen. Dahinter steckt ein Name: Bakos Langos. Seit fast dreißig Jahren bäckt die Familie von Tamás Bakos mittlerweile Langos. An der Beliebtheit des ungarischen Straßenessens hat sich seitdem nichts verändert. Woran liegt das?