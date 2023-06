Entwicklungen mit Strahlkraft

Aus findigen Ideen in der Vergangenheit wird eine blühende Zukunft für die Region - in einer Sonderveröffentlichung stellen wir die Visionen von einst und von morgen vor.

Boom! Wer Sachsens Geschichte kennt, der kennt auch die vielen Erzählungen über Reichtum - Reichtum an Erfahrungen, Reichtum an Silber und Erzen, Reichtum an Ideen. Erst war die Region satt und prall durch den Bergbau geworden. Dann ließ der barocke Kurfürst August der Starke Sachsens Glanz und Gloria scheinen. Heute sind es die fleißigen Mittelständler, die dem Bundesland zum Wirtschaftsboom verhelfen. Sachsen sind findig, von Spürsinn geleitet, von Tatendrang gelenkt. Der Teebeutel, der Kaffeefilter, die Tageszeitung: Wer hats erfunden? Die Sachsen. Flugzeuge, Mikrochips, Maschinen für die Welt: Wer bauts? Die Sachsen.

Firmen von Welt

Es ist beispielhaft: Die Chefriege der Infineon Technologies AG hat vor gerade vier Wochen gemeinsam mit Spitzenpolitikern aus Brüssel, Berlin und Sachsen den Spatenstich für ein neues Werk in Dresden gesetzt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Bundeskanzler Olaf Scholz und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer starteten gemeinsam mit dem Infineon-Vorstandsvorsitzenden Jochen Hanebeck symbolisch die Bauarbeiten. Das neue Werk ist mit einem Investitionsvolumen von fünf Milliarden Euro die größte Einzelinvestition in der Geschichte von Infineon. Vor zwei Wochen begann ein ganz neues Kapitel sächsischer Luftfahrtgeschichte: Am Flughafen Leipzig/Halle erfolgte der Spatenstich für das neue Werk der Deutschen Aircraft zum Bau des Flugzeugs "D328eco". Damit wird Sachsen wieder ein Standort für den Bau kompletter Flugzeuge. Im Februar wurde zudem verkündet: Ein Forschungsteam der Technischen Universität Chemnitz arbeite an einer nachhaltigen und smarten elektrischen Infrastruktur auf der Basis von Wasserstofftechnologien. Die Sächsische Aufbaubank (SAB) entschied daraufhin, das Projekt "HZwo: StabiGrid" an der TU Chemnitz mit rund einer Million Euro zu fördern.

Umsatz in Milliardenhöhe