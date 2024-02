Gericht kündigt Urteil zum Tagebau Turów für 6. März an

Warschau/Zittau.

Das Wojwodschafts-Verwaltungsgericht Warschau will sein Urteil zur Umweltverträglichkeit des umstrittenen Tagesbaus Turóws am 6. März verkünden. Hintergrund des Verfahrens ist eine Klage der Stadt Zittau im Dreiländereck von Deutschland, Tschechien und Polen. Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker (parteilos) wertete eine am Donnerstag erfolgte zweistündige Anhörung in Warschau als Erfolg. Die Beweisanträge aus Zittau würden "vollumfänglich in die Prüfung einbezogen", obwohl die Gegenseite eine Nichtzulassung erreichen wollte.