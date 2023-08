Letzter Kaderplatz: MBC verpflichtet Serben Bircevic

Weißenfels.

Der Syntainics MBC aus Weißenfels hat seinen letzten Kaderplatz an den früheren serbischen Nationalspieler Stefan Bircevic vergeben. Der Basketball-Bundesligist teilte am Montag mit, dass der 33-Jährige einen Vertrag über ein Jahr unterschrieben habe. Der Power Forward gewann 2016 Olympia-Silber, war ein Jahr später Vize-Europameister. Zuletzt war Bircevic für den rumänischen Meister und Pokalsieger U-BT Cluj-Napoca aktiv. Am Mittwochabend (19.00 Uhr) soll er im Vorbereitungsspiel gegen die BSW Sixers im MBC-Trikot zum Einsatz kommen.