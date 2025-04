Chemnitz 1 min.

Wahlbeteiligung in Chemnitz bei 46,9 Prozent

Zur Oberbürgermeisterwahl in Chemnitz haben am Sonntag 46,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 91.331 von 194.850 Wahlberechtigten beteiligten sich an der Wahl. 91.013 Stimmen davon...