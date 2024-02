Mobilfunker O2 will Verlust von 1&1 mehr als wettmachen

Für die Mobilfunkfirma O2 ist der Telekommunikationsanbieter 1&1 nicht nur Konkurrent, sondern auch Kunde. Das ändert sich bald, dann drohen O2 Einbußen. Doch der Firmenchef gibt sich optimistisch.

Barcelona.

Obwohl in den nächsten Jahren etwa zehn Millionen Handykunden das O2-Netz verlassen werden, sieht Firmenchef Markus Haas den Mobilfunker im Aufwind. "Wir werden die nächsten drei Jahre wachsen, auch ohne 1&1", sagte der Manager am Rande der Mobilfunk-Messe MWC in Barcelona.