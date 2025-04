Kommunalwahl 2024 in Chemnitz und Umgebung

Kommunalwahl in Chemnitz 2024: Alles, was Sie wissen müssen

Die Kommunalwahlen in Chemnitz fand am 9. Juni 2024 statt. Die Wahlen umfassen die Wahl zum Chemnitzer Stadtrat und die acht Ortschaftsratswahlen der Ortschaften Einsiedel, Euba, Grüna, Klaffenbach, Kleinolbersdorf-Altenhain, Mittelbach, Röhrsdorf und Wittgensdorf . Alle Ergebnisse der Kommunalwahlen in Sachsen finden Sie hier . Die Kommunalwahlen finden in einem Turnus von fünf Jahren statt. Weiter lesen...

Wer darf wählen?

Wahlberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Chemnitz, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten vor dem Wahltag mit Hauptwohnsitz in Chemnitz wohnen. Die Wahl zum Chemnitzer Stadtrat wird in Wahlkreisen durchgeführt.

Warum wird gewählt?

Die Kommunalwahl in Chemnitz 2024 ist ein wichtiger Bestandteil der demokratischen Selbstorganisation der Stadt. Die Wahl bietet den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Gremien zu wählen. Die Mitglieder dieser Gremien sind für die Entscheidungen in vielen Bereichen des kommunalen Lebens verantwortlich. Typische Aufgaben sind zum Beispiel diese:

Öffentliche Ordnung (Parkplatz-Kontrolle)

Feuerwehr

Schulgebäude und Verwaltungspersonal

Kultur (Bücherei, Volkshochschule,...)

Abwasser-/Abfallbeseitigung

Wasser-/Energieversorgung

Öffentlicher Nahverkehr

Anlagen-Kontrolle und -Aufbereitung (Friedhof, Sportplätze,...)

Die Kommunalwahl in Chemnitz 2024 ist auch ein wichtiger Indikator für die politische Stimmung in der Stadt. Die Ergebnisse der Wahlen werden zeigen, welche Parteien und Gruppierungen in den Gremien vertreten sein werden. Die Ergebnisse der Wahlen können auch Auswirkungen auf die Landespolitik haben.

