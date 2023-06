Lahm rühmt vor Königsklassen-Finale Guardiola und Gündogan

Der frühere Bayern-Kapitän Lahm glaubt fest an einen Champions-League-Finalsieg von Manchester City gegen Inter Mailand. Trainer Guardiola mache Spieler besser - auch Nationalspieler Gündogan.

Der frühere Bayern-Kapitän Philipp Lahm rechnet fest damit, dass sein Ex-Trainer Pep Guardiola und Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan ihre gemeinsame Zeit bei Manchester City mit dem Champions-League-Gewinn krönen. "Der Druck ist sicherlich da, aber Manchester City mit Pep Guardiola als Trainer ist der klare Favorit", sagte Lahm der Deutschen Presse-Agentur vor dem Endspiel, in dem der englische Meister in Istanbul gegen Inter Mailand spielt: "Das Double in England haben sie schon in der Tasche, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie daraus nun das Triple werden lassen."

Beeindruckt zeigt sich der 39-jährige Lahm von Man-City-Kapitän Gündogan. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler habe schon jetzt "eine tolle Karriere hinter sich - und es werden noch weitere Jahre, Spielzeiten und Erfolge folgen". Vor zehn Jahren triumphierte Lahm mit dem FC Bayern in London im deutschen Königsklassen-Finale gegen Borussia Dortmund und Gündogan mit 2:1. Dieser habe damals in Wembley bei seinem Elfmetertor Verantwortung übernommen, erinnerte Lahm an das zwischenzeitliche Ausgleichstor von Gündogan.

"Ich denke, dass Pep Guardiola in Ilkays Karriere eine große Rolle spielt. Pep macht als Trainer seine Spieler permanent besser", schwärmte Lahm von dem Katalanen, der von 2013 bis 2016 sein Trainer in München war. "Ilkay profitiert davon, dass er bei Manchester City in einem klaren System spielt, eine klare Rolle und eine klare Aufgabe hat. Das ist typisch für Pep Guardiola und seine Art und Weise, eine Weltklasse-Mannschaft zu führen", äußerte Lahm: "Ich schaue mir Manchester City mit Pep Guardiola an der Seitenlinie sehr gerne an."

Lahm glaubt, dass Gündogan auch eine wichtige Rolle bei der Heim-Europameisterschaft in einem Jahr spielen kann. "Es ist beeindruckend, wenn Ilkay Gündogan so agiert, so stark spielt und Tore erzielt wie zuletzt. Deswegen kann er definitiv wichtig werden für die Nationalmannschaft - auch im Hinblick auf die EURO 2024", sagte der Weltmeister-Kapitän in seiner Funktion als Chef des nationalen Organisationskomitees. (dpa)