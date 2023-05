Prämie, Schiri, Brause: Fragen und Antworten zum Pokalfinale

Am Samstag spielen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt um den DFB-Pokal. Es dürfte ein emotionales Duell werden - bei dem es selbst nach dem Abpfiff zu einem Aufreger kommen könnte.

Volles Stadion, zwei polarisierende Clubs, ein letzter Titel der Saison: Das Pokalfinale am Samstag (20.00 Uhr) zwischen Titelverteidiger RB Leipzig und Eintracht Frankfurt dürfte ein Highlight werden.

Das Spiel werden 74 322 Fußball-Fans im Berliner Olympiastadion verfolgen. Obwohl beide Clubs einen gleichen Ticketanteil erhalten haben, wird mit einer Überzahl der Eintracht-Anhänger gerechnet. Die wichtigsten Fragen zum Pokalfinale:

Wo läuft das Pokalfinale im Fernsehen?

Das ZDF und Sky übertragen das Finale. Am ZDF-Mikro sitzt Oliver Schmidt, Co-Kommentator wird Hanno Balitsch sein. Per Mertesacker ist als Experte im Studio, wo Katrin Müller-Hohenstein moderiert. Im vergangenen Jahr verfolgten im Schnitt 8,1 Millionen Zuschauer den Sieg von Leipzig gegen Freiburg in der ARD. Bei Sky sitzt während des Spiels Wolff Fuss am Mikro. Außerdem sind Moderatorin Britta Hofmann und Experte Lothar Matthäus im Einsatz.

Wie hoch ist die Prämie für den Pokalsieg?

Fast eine Million Euro mehr als im vergangenen Jahr schüttet der Deutsche Fußball-Bund (DFB) an den Pokalsieger aus. Der Gewinner reist nicht nur mit dem Cup, sondern auch mit einer Prämie von 4,32 Millionen Euro aus Berlin ab. Verlieren lohnt sich sozusagen auch, 2,88 Millionen gibt es dafür.

Wo finden die Fanfeste der Finalteilnehmer statt?

Ab Samstagmittag wird es zwei getrennte Fanfeste geben. Die Eintracht feiert wie schon vor dem Triumph 2018 auf dem Breitscheidplatz am Kurfürstendamm. Es soll zudem ein Bühnenprogramm geben. Leipzig setzt ebenfalls auf Bewährtes und hält sein Fanfest 4,5 Kilometer weiter westlich am Hammarskjöldplatz ab. Dort feierte man schon im vergangenen Jahr.

Wer pfeift das Pokalfinale?

Daniel Siebert wird das Finale leiten. Für den 39-Jährigen wird es ein Heimspiel, er wurde in Berlin geboren. Siebert pfeift seit 2012 in der Bundesliga, ist seit 2014 FIFA-Schiedsrichter. Vor zwei Jahren war er bei der Europameisterschaft im Einsatz, im vergangenen Jahr leitete er zwei Gruppenspiele bei der WM in Katar. Das Pokalfinale wird sein erstes großes Endspiel.

Wer spielt in welchen Trikots?

Das Los hat ergeben, dass Frankfurt offiziell die Heim-Mannschaft ist. Die Hessen spielen in weißen Trikots, haben eigens ein Sondertrikot erstellen lassen, auf dem die Jahreszahlen der bisherigen fünf Pokalsiege eingearbeitet wurden. Leipzig spielt in roten Trikots.

Kippt Kevin Kampl wieder Brause in den Pokal?

Es war der größte Aufreger im vergangenen Jahr. Leipzig veröffentlichte ein Foto, auf dem Kevin Kampl ein Brausegetränk in den Pokal goss. Daraufhin bekam er nach eigenen Angaben 4000 Nachrichten, viele Beleidigungen und Bedrohungen waren dabei.

Trotzdem sagt Kampl: "Wenn wir den Pott holen, würde ich es genauso wieder machen." Es sei ein Produkt des Sponsors, andere Vereine würden dies genauso machen. Das Fassungsvermögen des Pokals beträgt übrigens acht Liter.

Europa oder Conference League - welchen Einfluss hat das Pokalfinale?

Das Finale kann die Europapokal-Tickets der Bundesliga beeinflussen. Fix ist, dass Leipzig in der Champions League spielen wird. Frankfurt ist aktuell nur für die Conference League qualifiziert, kann mit einem Pokalsieg in die Europa League aufsteigen. Davon hängt auch ab, in welchem internationalen Wettbewerb Bayer Leverkusen kommende Saison spielt. Bayer-Torwart Lukas Hradecky drückt trotzdem seinem Ex-Club Frankfurt die Daumen: "Ich bin nicht für Red Bull, ganz ehrlich. Da bin ich Schwarz-Weiß."

Bekommt der Sieger den Original-Pokal?

Der 54 cm hohe und etwas mehr als sechs Kilogramm schwere Pokal wird nur für die Siegerehrung aus dem Tresor geholt. Eine Kopie des Pokals findet dann beim Sieger für ein gutes halbes Jahr eine neue Heimat.

"Es gibt ein Replika des Pokals, das originalgroß ist und exakt so aussieht wie das Original", sagte Florian Blume dem RND. Er ist Geschäftsführer der Bremer Silbermanufaktur Koch & Bergfeld Corpus, die für den Pokal verantwortlich ist. 1991 musste der Pokal, dessen materieller Wert laut DFB auf 35 000 Euro geschätzt wird, um fünf Zentimeter verlängert werden, um Platz für künftige Sieger zu schaffen.

Wann wird der Pokal graviert?

Direkt nach dem Abpfiff wird es hektisch in den Katakomben des Olympiastadions. Dort wird direkt der Sieger eingraviert. "Das löst jedes Jahr aufs Neue Herzklopfen und Aufregung aus. Vor dem großen Finale müssen wir Proben erstellen und sichergehen, dass auch alle Geräte funktionieren", berichtete Blume. Die Nachbildung des Pokals, die zum Sieger geht, wird ebenfalls gleich graviert. (dpa)