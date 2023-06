RB Leipzig beendet Novoa-Leihe nach Basel vorzeitig

Die Leihe des spanischen U21-Nationalspielers zum FC Basel wurde von Fußball-Bundesligist RB Leipzig vorzeitig beendet. Das gab der DFB-Pokalsieger am Mittwoch bekannt. Eigentlich war geplant, dass Novoa bis zum Sommer 2024 in der Schweiz bleibt. Dort kam der 20-Jährige allerdings nicht über eine Reservistenrolle hinaus. Novoas Vertrag bei RB gilt noch bis 2025. In der kommenden Transferphase soll der Offensivspieler erneut verliehen werden. (dpa)