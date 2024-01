Dax stabil - Zurückhaltung vor US-Zinsentscheid

Frankfurt/Main. Einige enttäuschende Quartalszahlen von US-Technologiekonzernen haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte nicht großartig verunsichert.

Der Dax notierte kurz nach Eröffnung praktisch unverändert bei 16.973,08 Punkten. Damit liegt der Leitindex weiterhin nur geringfügig unter seinem Rekordhoch bei knapp über 17.000 Punkten. Der MDax verlor 0,19 Prozent auf 25.963,60 Zähler. Der EuroStoxx als Leitindex der Eurozone stagnierte.

Wie es an den Börsen weitergeht, hängt nun auch von der US-Notenbank Fed ab. Anleger erhoffen sich von der Zinsentscheidung am Abend auch Aufschluss über den weiteren geldpolitischen Pfad der Fed. Die an den Finanzmärkten heiß diskutierte Fragen sind, wann die US-Währungshüter erstmals nach längerer Zeit wieder die Zinsen herunterschrauben und wie viele Zinssenkungen es in diesem Jahr geben wird. (dpa)