Moderate Verluste für Dax nach US-Zinssignalen

Frankfurt/Main.

Die Aussicht auf vorerst weiter hohe Leitzinsen in den USA hat am Vorabend die Wall Street belastet und am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt in Mitleidenschaft gezogen. Der Dax fiel in den ersten Handelsminuten um 0,40 Prozent auf 16.836,74 Punkte. Damit nimmt der Leitindex etwas mehr Abstand zum Rekordhoch bei gut 17.000 Zählern. Der MDax verlor am Donnerstagmorgen 0,54 Prozent auf 25.819,59 Zähler. Der EuroStoxx als Leitindex der Eurozone gab um rund 0,6 Prozent nach.