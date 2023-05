Bielsa als neuer von Uruguay-Coach vorgestellt

Marcelo Bielsa ist als neuer Trainer der uruguayischen Fußball-Nationalmannschaft vorgestellt worden.

"Ich musste nicht überredet werden, ganz im Gegenteil", sagte der 67-jährige Argentinier bei seiner ersten Pressekonferenz in Montevideo. "Es war mein Wunsch, Teil dieses Projekts zu sein. Mir gefallen die Spieler, die Uruguay in den vergangenen Jahren repräsentiert haben."

Mit Bielsa werden nun sieben der zehn Fußball-Nationalmannschaften des südamerikanischen Verbands Conmebol von Argentiniern trainiert.

Bielsa unterschrieb einen Vertrag bis 2026 und soll die Mannschaft zur nächsten WM in Kanada, Mexiko und den USA führen. Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Katar war Uruguay bereits in der Vorrunde ausgeschieden.

Zuletzt bei Leeds United auf der Trainerbank

"Uruguay kann träumen und verfügt über die Fähigkeit, diesen Traum zu unterfüttern", sagte Bielsa nun mit Blick auf die kommende WM. Im Juni trifft Uruguay in Freundschaftsspielen auf Kuba und Nicaragua. Die WM-Qualifikation in Südamerika beginnt im September.

Bielsa trainierte das argentinische Nationalteam von 1998 bis 2004, gewann mit der Albiceleste bei den Olympischen Spielen 2004 Gold. In seiner Zeit von 2007 und 2011 war er mit Chile bei der WM 2010 dabei. Danach arbeitete er auf Vereinsebene bei Athletic Bilbao, Olympique Marseille und OSC Lille. Zuletzt stand Bielsa bei Leeds United unter Vertrag, das er 2020 nach 16 Jahren wieder zurück in die englische Premier League führte. Nach einer Niederlagenserie wurde er im Februar 2022 entlassen. (dpa)