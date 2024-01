Rodel-WM in Altenberg: Erzgebirgerin Julia Taubitz holt Gold im Sprint

Für Taubitz war es das dritte Einzel-Gold bei Weltmeisterschaften.

Teil eins der Goldmission ist geschafft: Julia Taubitz hat bei den Rodelweltmeisterschaften in Altenberg das Sprintrennen gewonnen. Die 28 Jahre alte Annaberg-Buchholzerin setzte sich am Freitagnachmittag in 29,179 Sekunden mit 78 Hundertstelsekunden Vorsprung vor ihrer Freundin und Zimmerkollegin, der Schweizerin Natalie Maag durch. Dritte wurde...