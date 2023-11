Mainz 05 setzt vorerst weiter auf Trainer Siewert

Darmstadt. Der FSV Mainz 05 setzt nach dem Rücktritt von Trainer Bo Svensson vorerst weiter auf den bisherigen U23-Coach Jan Siewert.

"Er hat das Team stabilisiert, zweimal zu null gespielt und vier Punkte geholt. Er bleibt bis auf Weiteres unser Trainer und kann sich fest spielen. Es spricht derzeit vieles dafür, dass es mit ihm weitergeht", sagte der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt nach dem 0:0 in der Fußball-Bundesliga beim Aufsteiger Darmstadt 98.

Schmidt bestätigte auf Nachfrage, dass der Verein momentan "keine Verhandlungen" mit anderen Trainern führe und es auch "keine Kontakte" gebe. "Wir haben volles Vertrauen in diese Konstellation", sagte der 56-Jährige. Siewert überzeuge durch eine direkte und klare Ansprache. "In Bezug auf die Motivation und auch in der Struktur im Training hat sich viel verändert", berichtete Schmidt. (dpa)