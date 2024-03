Remis im Verfolgerduell: 96 und Fortuna trennen sich 2:2

Die gnadenlos effektiven Rheinländer stehen kurz vor dem Sieg. Dann stoppen zwei Einwechselspieler die Fortuna-Party in Hannover. Jubel auch beim FCK und dem "Club".

Hannover. Im Verfolgerduell zwischen Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf haben die Rheinländer den Sieg noch aus der Hand gegeben und bleiben in der 2. Fußball-Bundesliga hinter dem Konkurrenten.

Die Niedersachsen holten verdient einen Rückstand von zwei Treffern auf und retteten vor 38.500 Zuschauern spät ein 2:2 (0:2). Die Treffer der starken Fortuna-Leihgabe Christos Tzolis (11. Minute/18.) egalisierten die eingewechselten Offensivspieler Andreas Voglsammer (63.) und Cedric Teuchert (86.).

Beide Teams hätten sich hinter den Aufstiegsrängen durch einen Sieg eine gute Ausgangsposition verschaffen können.

Dank eines Dreierpacks von Ragnar Ache schoss der 1. FC Kaiserslautern den lange in Unterzahl spielenden FC Hansa Rostock noch tiefer in die Krise. Die abstiegsbedrohte Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel gewann im Ostseestadion mit 3:0 (1:0) und springt auf den 15. Tabellenplatz, Rostock bleibt auf Platz 17. Ache entschied mit seinen drei Treffern in der 6., 66. und 76. Minute die Partie im Alleingang. Rostocks Oliver Hüsing (37.) sah nach einer Grätsche gegen Redondo die Gelb-Rote Karte.

Der 1. FC Nürnberg reagierte auf die bittere Niederlage im Frankenderby gegen Greuther Fürth mit einem dringend benötigten Erfolgserlebnis reagiert. Der "Club" gewann mit 2:1 (2:0) gegen Eintracht Braunschweig und konnte sich mit dem zweiten Sieg des Jahres und nun 33 Punkten von den in der ersten Hälfte viel zu lasch agierenden Niedersachsen (24 Zähler) und der Abstiegszone absetzen.

Sebastian Andersson erzielte nach einem Freistoß von Erik Wekesser wie eine Woche zuvor beim 1:2 in Fürth das erste Tor (23. Minute). Can Uzun erhöhte mit einem verwandelten Handelfmeter nach Videobeweis (45.+1). Die Gäste steigerten sich deutlich nach der Pause, belohnten sich aber nur mit dem Anschlusstor von Rayan Philippe (57.). (dpa)