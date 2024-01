Halle verliert 26:41 in Oldenburg

Oldenburg. Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben im Kampf um den Bundesliga-Klassenerhalt keine wichtigen Zähler sammeln können. Beim VfL Oldenburg kassierten die Schützlinge von Till Wiechers am Samstag eine deutliche 26:41 (15:16)-Niederlage. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatten Merle Carstensen (7/1), Toni-Luisa Reinemann (6/1), Lena Feiniler, Emilia Ronge und Luisa Knippert (je 5). Für Halle erzielten Julia Niewiadomska und Lilli Röpcke (je 7) die meisten Tore.

Bis zum 13:13 (23.) konnten die Saalestädterinnen das Geschehen auf dem Parkett völlig ausgeglichen gestalten und gingen auch nur mit einem knappen Rückstand in die Pause. Aber in der zweiten Halbzeit brach der SV Union komplett ein. Von 20:18 (37.) zogen die Oldenburgerinnen über 24:18 (41.) auf 32:23 (51.) davon. In den letzten zehn Minuten ergaben sich die Hallenserinnen ihrem Schicksal und konnten das zweistellige Debakel nicht vermeiden. (dpa)