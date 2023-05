Haaland mit knappem Gruß an den BVB: Einer noch

Das Saisonfinale der Fußball-Bundesliga wird auch von Ex-Borusse Erling Haaland verfolgt.

"One more" ("Einer noch"), twitterte der 22 Jahre alte Norweger am Samstag kurz vor dem Anpfiff der entscheidenden Spiele in Deutschland. Borussia Dortmund spielt gegen den FSV Mainz 05, bei einem Sieg ist der BVB Meister. Verfolger Bayern München gastiert beim 1. FC Köln.

Haaland war im vergangenen Sommer von Borussia Dortmund zu Manchester City gewechselt. Mit den Cityzens gewann der Stürmerstar zuletzt die Meisterschaft, spielt im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand und kann auch noch den FA Cup im Endspiel gegen Stadtrivale Manchester United gewinnen. Zudem wurde Haaland zum Spieler der Saison in der englischen Premier League gewählt. (dpa)