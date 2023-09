Hommage an einen Revolutionär - Einsteinturm wieder eröffnet

Der Einsteintum in Potsdam war für die Überprüfung von Albert Einsteins Relativitätstheorie gebaut worden. Nun ist das "bauphysikalisches Fiasko" wieder für Besucher geöffnet.

Nach umfangreicher Sanierung ist der Einsteinturm am Dienstag in Potsdam wieder eröffnet worden. "Hier wird Geschichte geschrieben", sagte Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) bei einem Festakt auf dem Telegrafenberg, einem bedeutenden Wissenschaftsstandort in der brandenburgischen Landeshauptstadt.