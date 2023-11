Neue und letzte Single der Beatles veröffentlicht

Das Fortschreiten der Technik macht's möglich: Die letzten beiden lebenden Beatles bringen jetzt einen bisher unveröffentlichen Song auf den Markt, den John Lennon in den 70er Jahren schrieb.

London. Mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Trennung der Beatles ist am Donnerstag eine neue Single der legendären britischen Band erschienen, an der alle vier Mitglieder mitgewirkt haben.

Den Song "Now And Then" im markanten Beatles-Sound hatte John Lennon ursprünglich in den 1970ern geschrieben und in seinem Appartement in New York aufgenommen. Dank technischen Fortschritts konnten Paul McCartney und Ringo Starr das Lied nun Jahrzehnte später herausbringen.

Nach Lennons Tod hatte seine Witwe Yoko Ono eine Kassette mit mehreren Demoaufnahmen an Paul McCartney übergeben. Der stellte bereits 1995 mit den anderen Beatles George Harrison und Ringo Starr zwei der Songs für die "Anthology"-Alben der Beatles fertig. Doch "Now And Then" blieb aus technischen Gründen damals unvollendet, weil sich Lennons Stimme auf der alten Kassette nicht extrahieren ließ.

Mit einer Software, die der Filmemacher Peter Jackson ("Der Herr der Ringe") mit seinem Team für die Beatles-Dokuserie "Get Back" (2021) entwickelt hatte, ließ sich Lennons Gesang nun sauber von seinem Klavierspiel isolieren. "Endlich konnten wir Lennons Stimme klar heraushören", sagte McCartney (81) in einer kurzen Dokumentation zu "Now And Then", die am Mittwoch bei YouTube veröffentlicht wurde.

Der Bassist und Sänger vervollständigte die Aufnahme gemeinsam mit dem Schlagzeuger Ringo Starr (83) und fügte E- und Akustik-Gitarren hinzu, die der 2001 gestorbene George Harrison schon Mitte der 1990er Jahre eingespielt hatte. Für die Streicher-Arrangements sorgte Giles Martin, Sohn des legendären Beatles-Produzenten George Martin.

Am Freitag soll außerdem ein Musikvideo zu der voraussichtlich letzten Beatles-Single veröffentlicht werden. Am 10. November erscheinen die Beatles-Kompilationsalben "Rotes Album" und "Blaues Album" mit zusätzlichen Titeln. (dpa)