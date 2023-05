Skoda kommt auf der S 266 von Straße ab: 24-Jährige schwer verletzt

Kretscham-Rothensehma.

Eine Autofahrerin ist auf S 266 zwischen dem Sehmataler Ortsteil Kretscham-Rothensehma und Hammerunterwiesenthal mit ihrem Fahrzeug gegen zwei Bäume gefahren. Die 24-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Chemnitz am Dienstag mitteilte. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht, hieß es. Die Frau war demnach am Montagabend aus noch ungeklärter Ursache in einem Waldstück in Höhe der Forstbaumschule rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen kam auf dem Dach zum Liegen. Die Frau, die aus dem Fahrzeug geschleudert worden war, geriet teilweise unter das Fahrzeug. Ein Rettungshubschrauber schwebte ein, wurde dann aber doch nicht benötigt. Der Schaden wurde von der Polizei mit etwa 15.000 Euro angegeben. (dpa)