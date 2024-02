Gedenktafel für NSU-Opfer in Chemnitz beschmiert

Chemnitz. Eine Gedenktafel für die Opfer des Nationalsozialistischen Untergrundes (NSU) in Chemnitz ist von Unbekannten beschmiert worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde die Tafel im Stadtteil Hutholz mit einem Wort beschmiert, welches das Andenken der Verstorbenen verleumdet. Zudem seien die Namen der Ermordeten geschwärzt worden. Die Polizei habe am Freitag davon erfahren. Demnach wurde Anzeige wegen Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener sowie gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Der Staatsschutz ermittelt.

Im Oktober vergangenen Jahres wurde in dem Viertel - inmitten der einstigen NSU-Wirkstätte - ein großes Wandbild eingeweiht, das den Opfern der rechtsterroristischen Mordserie gewidmet ist. Geplant und umgesetzt wurde das Wandbild von der Freiraumgalerie "Kollektiv für Raumentwicklung" in enger Zusammenarbeit mit den Angehörigen der Mordopfer. Erinnert wird an die Ermorderten: Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat und Michèle Kiesewetter. (dpa)